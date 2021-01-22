Депутаты Петербурга предложили в День влюбленных отмечать День мировой юстиции

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Кущак предложили дополнить список праздников Петербурга еще одной памятной датой - 14 февраля. Парламентарии хотят в этот день праздновать День мировой юстиции Петербурга.

Соответствующий законопроект внесен депутатами в городской парламент 20 января. Как сообщается в документах, 14 февраля 2001 года ЗакС принял постановление о назначении на должности мировых судей. Так впервые в новейшей истории страны и города 12 человек назначили на должности мировых судей, отметили Четырбок и Кущак.

Если законопроект примут, то вступить в силу он должен с начала 2022 года. Пока в законе о петербургских праздниках официально ни одна дата не прикреплена к 14 февраля. В этот день во многих странах мира традиционно празднуется День влюбленных.

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