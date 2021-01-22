Кипр откроет границы для россиян с 1 марта

Кипр намерен открыть границы для россиян с 1 марта, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Cyprus Mail.

Замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что приехать в страну смогут граждане 56 стран: кроме России это страны Евросоюза, Европейской экономической зоны, Великобритания, Украина и Беларусь. Туристам не нужно будет оставаться на обязательном карантине по прибытии в Кипр, если их тест на коронавирус окажется отрицательным.

Россия закрывала границы со всеми странами в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса, после этого началось постепенное восстановление связей.