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10:25

Юристка ЗакСа попала в ДТП на Херсонской улице

фото ЗакС политика Юристка ЗакСа попала в ДТП на Херсонской улице

Сотрудница петербургского парламента Анна Довгалюк, известная своим феминистским активизмом, попала в автомобильную аварию, говорится в сообществе "Дорожный инспектор". Происшествие имело место на Херсонской улице, молодая женщина управляла автомобилем марки Mercedes.

В общении с дорожными полицейскими, прибывшими на место аварии, нарушительница указывала на свой привилегированный статус и влиятельность.  Сообщается, что у автолюбительницы заподозрили принаки алкогольного опьянения. От освидетельствования она отказалась. На нее оформили административный протокол.

В интернете юристка ЗакСа получила определенную известность своим видеороликом, на котором она разъезжает в вагонах метро и плескает водой в тех, кто, по ее мнению, непозволительно широко раздвигает ноги при сидении.

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