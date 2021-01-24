18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:45

Госдеп США потребовал немедленно освободить Навального и задержанных на акциях за него

фото ЗакС политика Госдеп США потребовал немедленно освободить Навального и задержанных на акциях за него

Государственный департамент США выпустил на своем официальном сайте заявление, в котором выражается осуждение факта массовых задержаний на вчерашних российских акциях в поддержку политика Алексея Навального и осуждение его ареста. Причем особое внимание уделяется задержаниям журналистов, что трактуется как новый этап наступления на свободу слова.

"Мы призываем российские власти отпустить всех задержанных за осуществление их неотъемлемых прав, а также немедленно и без условий отпустить Алексея Навального", - гласит текст документа.

Кроме того, американское ведомство требует объяснить факт применения химического оружия на территории РФ, имея в виду летнее отравление Навального, и настаивает на том, чтобы российская сторона не игнорировала международное расследование отравления, а помогала его продвижению.

Накануне, по последним данным "ОВД-Инфо", по всей стране на акциях за Навального задержали 3296 человек (489 - в Петербурге). Как пишет "Интерфакс", среди них было около 40 сотрудников СМИ. О перипетиях петербургского несанкционированного шествия читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:26 В Петербурге задержали мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД на протестной акции

11:15 В России выявили 21,1 тысячу новых случаев COVID-19, Петербург отстал от Москвы

10:45 Госдеп США потребовал немедленно освободить Навального и задержанных на акциях за него

10:25 Юристка ЗакСа попала в ДТП на Херсонской улице

9:51 Бунт на Сенатской: В Петербурге прошла крупнейшая акция протеста за последние годы

23 января, 23:22 Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге - фоторепортаж

23 января, 23:01 Вишневский: Сегодняшняя акция вряд ли повлияет на дело Навального, но отразится на общественном мнении

23 января, 21:55  "Дождь" намерен пожаловаться в СК из-за задержания своего корреспондента в Петербурге

23 января, 21:29 Резник: Петербург показал себя сегодня с самой лучшей стороны

23 января, 20:57 Глава СПЧ о жестких задержаниях на митингах в поддержку Навального: Абсолютно не вижу нарушения

23 января, 20:33 Шишлов: Таких многочисленных акций, как сегодняшняя, в Санкт-Петербурге не было много лет

23 января, 20:33 СК по Петербургу завел дело на мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД во время акции протеста

23 января, 20:11 Силовики силой разгоняют протестующих у СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный

23 января, 19:47 "Рекорд за всю работу": "ОВД-Инфо" насчитал свыше 2 тысяч задержанных на акциях в поддержку Навального в России

23 января, 19:27 Полицейский сбил женщину ударом ногой на акции протеста в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru