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11:15

В России выявили 21,1 тысячу новых случаев COVID-19, Петербург отстал от Москвы

фото ЗакС политика В России выявили 21,1 тысячу новых случаев COVID-19, Петербург отстал от Москвы

В России за прошедшие сутки зафиксировали 21 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 491, а сумели поправиться 22 445 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3069 новых больных, в Петербурге – 2929, в Подмосковье – 1134. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2260 человек и скончался 61. 

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

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