Сенатор Климов заверил, что к акциям за Навального причастны зарубежные спецслужбы

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов утверждает, что прошедшие накануне акции в поддержку Алексея Навального были инспирированы извне и что это не голословное суждение.

"Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России. Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют", - приводит его заявление РИА "Новости".

По словам единоросса, внешние силы навязывают русскому народу чуждые ценности и повестку. Климов обратил особое внимание на то, что маршрут несанкционированной московской акции 23 января был размещен на сайте посольства США.

Отметим, что по всей стране в поддержку арестованного Навального вышли десятки тысяч граждан. Ни в одном городе акция не была разрешена властями. Сайт "ОВД-Инфо" насчитал 3435 человек, задержанных в связи с ней. О петербургском шествии читайте в материале ЗАКС.Ру.