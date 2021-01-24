Mash: ГУ МВД извинилось перед петербурженкой, которую пнул полицейский

Начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции, Сергей Музыка, накануне, 23 января, лично посетил в больнице Маргариту Юдину, которую в тот же день в ходе несанкционированной акции протеста грубо ударил ногой его коллега, лишив равновесия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, приложив запись диалога между Музыкой и потерпевшей.

"Это не наши методы, не наши механизмы, мы так не работаем", - говорит мужчина на записи, обещая принять "жесткие, адекватные меры реагирования".

Юдина извинения приняла, отметив, что не имеет претензий.

Отметим, что ночью состояние 54-летней женщины, от полученного удара в живот упавшая на спину и ударившаяся затылком, ухудшилось и оценивается как тяжелое. Ее перевели в реанимацию.

Инцидент имел место, когда петербурженка шла навстречу силовикам, задерживавшим активистов. Всего в связи с акцией в поддержку Алексея Навального в Петербурге, по данным "ОВД-Инфо", задержали 523 человек.