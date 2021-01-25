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11:23

В России выявили менее 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В России выявили менее 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это первый день с ноября 2020 года, когда выявлено менее 20 тысяч заболевших.

Число выявленных случаев заболевания за все время эпидемии увеличилось до 3 738 690. Умерли, по официальным данным, 69 918 пациентов с коронавирусом, 456 летальных исхода добавлены в статистику за минувший день.

В Петербурге зафиксировано 2 116 новых заболевших за сутки. Всего, по данным штаба, с марта 2020 года в городе выявлено 321 709 случаев заболевания, из них в 102 664 петербуржцы болеют прямо сейчас. Сообщается о 9 374 умерших от коронавируса, 59 смертей вписали в данные за прошедшие сутки.

Лидером по приросту заболевших снова стала Москва, где выявлено 2 382 случаев заболевания. Петербург на втором месте, на третьем – Московская область (+1 163).

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