Генпрокуратура заинтересовалась школьным питанием на фоне сообщений об отравлениях детей

Подведомственные Генеральной прокуратуре региональные отделения инстанции приступили к проверкам исполнения законодательства при организации питания детей в садах и школах.

Исследования начались по поручению генпрокурора Игоря Краснова "в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания", уточняется в официальном Telegram-канале ведомства.

Среди прочего, региональным подразделениям Генпрокуратуры предстоит оценить исполнение законодательства о контрактной системе; качество услуг, оказываемых сторонними коммерческими организациями; условия транспортировки и хранения продуктов и наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность; соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Кроме того, прокуроры изучат процесс раздачи бесплатного горячего питания младшеклассникам, которая должна была начаться в школах ещё с 1 сентября 2020 года постфактум соответствующего поручения Владимира Путина.

Добавим, петербургские прокуроры проверяли школьные столовые в прошлом ноябре, тогда была выявлена антисанитария. Родители неоднократно жаловались на признаки массового отравления детей.