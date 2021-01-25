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13:33

Беглов поздравил петербургских студентов с Татьяниным днем

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербургских студентов с Татьяниным днем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учащихся города с Днем российского студенчества (Татьянин день), сообщили в Смольном.

Беглов назвал Петербург студенческой столицей России, заявив, что каждый 12-й горожанин – студент вуза или учащийся колледжа. Он заявил, что Петербург "воспитал" 12 лауреатов Нобелевской премии, "тысячи выдающихся личностей - талантливых ученых, литераторов, архитекторов, инженеров, конструкторов, деятелей искусства".

По данным Смольного, в 2020 году число поданных заявлений в петербургские вузы увеличилось на 15%, а средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет госвузов составил 77,1.

Отдельно Беглов упомянул о том, что старшекурсники могут попасть в кадровый резерв Петербурга. По его словам, Смольный нуждается в "активных, смелых, энергичных и целеустремленных молодых людях". Он пожелал студентам успехов в учебе, интересных идей и проектов, новых друзей.


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