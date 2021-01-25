МФЦ Петербурга перейдут на новый режим работы с 1 февраля

ГКУ "МФЦ" на своей странице во "ВКонтакте" объявило о смене режима работы многофункциональных центров Петербурга с 1 февраля 2021 года.

Теперь прием граждан и выдача талонов в МФЦ будет начинаться с 9:30. Представители центров пояснили, что первый час работы обычно наименее загруженный, и эти изменения позволят распределить ресурсы МФЦ "на более востребованное время". Ожидается, что изменения позволят снизить время ожидания на прием, исключить ошибки и улучшить доступность МФЦ для граждан.

По словам представителей МФЦ, специалистам центров нужно дополнительное время на методическую подготовку, поскольку законодательство о предоставлении услуг регулярно меняется, и объемы информации, с которой приходится работать, растет. Поэтому с 9:00 до 9:30 специалисты будут постоянно обучаться порядку предоставления государственных и муниципальных услуг "в целях повышения квалификации всех работников центров "Мои Документы"".