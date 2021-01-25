Верховный суд запретил судам слепо поддерживать требования прокуратуры об ужесточении приговоров

Верховный суд запретил нижестоящим судам поддерживать немотивированные доводы прокуратуры о необходимости ужесточения наказания осужденных, пишет РАПСИ.

Верховный суд изучил дело жителя Смоленской области, который осужден по статье о незаконном обороте наркотиков. Суд первой инстанции назначил ему условное наказание, но областной поддержал требования прокуратуры и заменил условный срок на реальный, сославшись на общественную опасность преступления. Кассационный суд подтвердил это решение. Тогда защита осужденного подала жалобу в Верховный суд.

В итоге ВС РФ пришел к выводу, что суды не могут слепо соглашаться с немотивированными доводами прокуратуры о необходимости ужесточения наказания: нужны веские доводы. Решающее значение для применения условного наказания должен иметь вывод, что осужденный не представляет общественной опасности и может исправиться без реального лишения свободы, разъяснили в Верховном суде.

Суд апелляционной инстанции, ужесточая наказание осужденному, сослался на распределение ролей при совершении преступления и на количество сделанных закладок. Но при этом, отметили в ВС РФ, не учел отсутствие вредных последствий и совокупность смягчающих обстоятельств. Суд не привел мотивы в обосновании ужесточения наказания, подытожил ВС РФ, а кассационная инстанция оставила это без внимания.

Дело жителя Смоленской области направлено на новое апелляционное рассмотрение. Мужчина под подпиской о невыезде.