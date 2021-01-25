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16:48

В Петербурге открыли ещё 18 пунктов вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге открыли ещё 18 пунктов вакцинации от COVID-19

В восьми районах Петербурга открыли ещё 18 пунктов вакцинации горожан от коронавирусной инфекции: наибольшее количество прививочных кабинетов появилось в Невском и Калининском районах (6 и 4 соответственно), оповестили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Все пункты находятся в территориальной доступности для жителей Северной столицы.

В аппарате вице-губернатора отчитались, что на сегодняшний день в городе на Неве от COVID-19 привились уже 36 225 человек, вторую дозу препарата получил 5801 пациент.

Всего в Петербург поставлено свыше 105 тысяч доз вакцины, 40 667 из которой пока не использованы.


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