В Петербурге прожиточный минимум может составить 11,9 тысяч рублей

Правительство Петербурга подготовило документ об установлении прожиточного минимума в городе на IV квартал 2020 года. Проект постановления направлен на антикоррупционную экспертизу 25 января.

Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения должен вырасти на 225 рублей до 11 910 рублей 40 копеек. В прошлом квартале рост этого показателя составил 26 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится на 247,5 рублей и составит 13 073 рубля и 80 копеек. Для пенсионеров показатель составит 9 664 рубля и 10 копеек (рост на 186 рублей), а для детей - 11 607 рублей и 50 копеек (рост на 216 рублей).

Напомним, в III квартале 2020 года рост прожиточного минимума для разных категорий населения составлял 20-29 рублей. В I квартале 2020 года показатель составлял 11 561 рубль и 90 копеек.