Прокуратура Химок требует оставить Навального в СИЗО и отменить апелляцию защиты

Химкинская прокуратура направила возражение в горсуд Химок на обжалование ареста Алексея Навального стороной защиты, сообщил адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

Прокуратура настаивает, что "продление срока задержания Навального до 30 суток" было законным, обоснованным, и его нужно оставить без изменений. При этом, кроме как оставить без изменение решение об аресте Навального, прокуратура просит "отменить" апелляционную жалобу стороны защиты.

Напомним, адвокаты Навального обжаловали его помещение в СИЗО "Матросская тишина" до суда по требованию ФСИН заменить условный срок политика по делу "Ив Роше" на реальный.

Навального отправили под этот арест 18 января, на следующий день после того, как он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в августе. Заседание суда прошло прямо в отделе полиции, куда доставили Навального.