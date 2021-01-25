18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:15

В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

фото ЗакС политика В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил проработать вопрос создания двух государственных приютов для бездомных животных, сообщили в Смольном.

По данным Беглова, у петербуржцев живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак, а бездомных животных – около 5 тысяч. "Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя", - сказал Беглов.

В Петербурге работают 16 негосударственных приютов, которые созданы частными лицами и благотворительными фондами, отметили в Смольном. В этих приютах содержатся 1,7 тысяч собак и 2 тысячи кошек. По версии Смольного, государственные приюты могут оказать серьезную поддержку.

Ранее стало известно, что Минприроды разрабатывает проект сети приютов для безнадзорных животных, финансирование для которых будет выделяться из федерального бюджета.

фото: пресс-служба Смольного


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:15 В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

18:58 "Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

18:55 СЖ Петербурга обратится в прокуратуру из-за задержаний журналистов на протестах 23 января

18:31 Минэкономразвития готовит меры дополнительной поддержки общепита

18:22 Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

18:19 Муниципал: Экс-мундеп Каруличева хочет сделать Беглова соответчиком по делу о лишении ее мандата

18:06 Петербург продолжит оказывать поддержку социальным НКО

17:36 Прокуратура Химок требует оставить Навального в СИЗО и отменить апелляцию защиты

17:36 "Моя позиция - смена людоедской власти": Избитая силовиком петербурженка - о протестах в поддержку Навального

16:49 В Петербурге прожиточный минимум может составить 11,9 тысяч рублей

16:48 В Петербурге открыли ещё 18 пунктов вакцинации от COVID-19

16:23 "Цветы и извинения требования закона не отменяют": Единоросс осудил пнувшего петербурженку силовика

15:54 Среди задержанных на протестах в Москве нашли полного тезку экс-футболиста "Ливерпуля"

15:42 Обвиняемого в насилии над сотрудниками ДПС на митинге в Петербурге заключили под стражу

15:38 Штаб Навального в Петербурге анонсировал новую протестную акцию

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru