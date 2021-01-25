В Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил проработать вопрос создания двух государственных приютов для бездомных животных, сообщили в Смольном.

По данным Беглова, у петербуржцев живут около миллиона кошек и 250 тысяч собак, а бездомных животных – около 5 тысяч. "Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя", - сказал Беглов.

В Петербурге работают 16 негосударственных приютов, которые созданы частными лицами и благотворительными фондами, отметили в Смольном. В этих приютах содержатся 1,7 тысяч собак и 2 тысячи кошек. По версии Смольного, государственные приюты могут оказать серьезную поддержку.

Ранее стало известно, что Минприроды разрабатывает проект сети приютов для безнадзорных животных, финансирование для которых будет выделяться из федерального бюджета.

фото: пресс-служба Смольного

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