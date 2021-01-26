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9:28

В Петербурге дадут салют по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

фото ЗакС политика В Петербурге дадут салют по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

В грядущую среду, 27 января, в городе на Неве будет дан артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда, уведомили в пресс-службе Западного военного округа.

Мероприятие начнётся в 21:00. Военные разместят на Большом пляже Петропавловской крепости оборудование с тридцатью артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка.

Салют произведут из 12 орудий Д-44 и батарея в составе 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.

Уточняется, что в небо запустят салюты типа "Рубин" и "Мальва". Купола салюта раскроются на высоте 500 метров и превысят диаметр в 300 метров.

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9:28 В Петербурге дадут салют по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

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