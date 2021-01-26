По делу о коррупции в Петербурге задержали начальника поликлиники МВД и его коллег

Шесть человек в Петербурге, имеющих отношение к деятельности ведомственной поликлиники МВД, включая ее начальника, задержали по делу о фиктивном оформлении пенсий по инвалидности, передает ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке полиции.

"Начальник поликлиники, оба его заместителя и три соучастника задержаны и доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - рассказали агентству.

В течение нескольких лет фигуранты дела за деньги оформляли справки об инвалидностей для росгвардейсцев и полицейских, выдавая их необоснованно. В частности, речь шла о страховой выплате в размере 1 млн рублей, полагающейся по состоянию здоровья в таких случаях. По версии силовиков, справок за годы преступной деятельности подследственные продали более ста, а взятка всякий раз составляла примерно 200 тысяч рублей.

Дело ведет Следственный комитет, но о преступлении сообщили представители МВД. В ходе обысков у задержанных нашли 4 млн в долларах и евро.