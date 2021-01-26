Коронавирус выявили у более 18 тысяч россиян: 1510 случаев заражения - в Петербурге

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 18 241 россиянина, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом, с марта 2020 года в стране зафиксирован 3 756 931 случай заболевания.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (2 317), Петербурге (1 510), Московской области (1 129), Нижегородской области (461) и Воронежской области (383).

Суточная статистика COVID-смертей пополнилась 564 летальными исходами. Всего с начала пандемии в России от заболевания погибли 70 482 человека.

Общее количество случаев заболевания в Северной столице достигло отметки 323 219. Излечились 212 093 человека, умерли - 9432.