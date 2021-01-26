В Смольном заявили о наилучшем исполнении АИП за 10 лет

Адресная инвестиционная программа в Петербурге в 2020 году была исполнена на 95,4% или 67,4 млрд рублей. Это лучший показатель за 10 лет, заявил председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко на заседании городского правительства 26 января.

- В отраслевом разрезе по всем четырем направлениям программы развития города превышаем планку в 90%. Расходы по социальной инфраструктуре исполнены на 96% с ростом 8,5% к 2019 году, расходы по дорожно-транспортной инфраструктуре - 95%, рост 19%. Традиционно высокое исполнение по отрасли "коммунальное хозяйство" - 94%. И по направлению "жилье" освоено более 94% с улучшением показателя на 22%, - отчитался Москаленко.

По словам чиновника, по итогу 2020 года город получил 56 социальных объектов. Это 26 детских садов, 13 объектов здравоохранения, 7 школ, 2 психоневрологических интерната, 3 спортивных объекта, специальный жилой дом для одиноких пенсионеров, школа искусств, дом культуры и здание ЗАГС. Также велась работа еще по 157 социальным объектам.