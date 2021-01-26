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12:50

Глава Архангельска нашел способ ежегодно получать для города дополнительные 1,3 млрд рублей

фото ЗакС политика Глава Архангельска нашел способ ежегодно получать для города дополнительные 1,3 млрд рублей

Глава Архангельска Дмитрий Морев выступил за возвращение действия областной программы "Развитие Архангельска как областного центра", которая могла бы существенно помочь городской казне, переживающей не лучшие времена. Сегодня городу не хватает денег, в частности, на такие нужды, как благоустройство и переселение граждан из ветхого жилья. Дотации и субсидии из областного бюджета на эти цели не поступают.

"В рамках закона об областном центре необходимо определить объем субсидий не менее 2% от бюджета области, что даст городу около 1,2-1,3 млрд. руб. в год. Это серьезная прибавка. А на какие проекты эти деньги направить мы будем обсуждать с губернатором Архангельской области, с правительством области, депутатами облсобрания и гордумы", - приводится цитата Морева на сайте городской администрации.

Отметим, что бюджет Архангельска на 2021 год из-за коронавирусных издержек был сверстан со значительным дефицитом, составившим 438 млн рублей.

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