Петербургские власти потратили на борьбу с коронавирусом более 110 млрд рублей

Свыше 110 млрд рублей из бюджетов всех уровней ушло на борьбу с пандемией в Петербурге, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 26 января.

Глава города отметил, что 54 млрд из этой суммы поступили из федеральной казны. Беглов отметил, что по поручению президента Владимира Путина в 2020 году из центра выделили вдвое больше, чем годом раньше.

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что финансирование отрасли здравоохранения увеличилось с 80,6 млрд в 2019 году до 130,7 млрд в 2020-м. При этом глава комфина назвал комитет по здравоохранению в числе органов власти с наименьшим процентом исполнения бюджета, наряду с комитетами по строительству, по развитию транспортной инфраструктуры, по социальной политике и по энергетике. Председатель комздрава Дмитрий Лисовец объяснил неизрасходованные остатки на счетах в том числе задержками в поставках в лекарственных препаратов от отдельных поставщиков.

По информации Корабельникова, общие доходы региона по итогам 2020 года составили 670,7 млрд рублей. Расходы - 710,3 млрд рублей.

- У комитета по культуре и районных администраций исполнение близко к 100%, - отметил Корабельников.

За год с 58 до 77,1 млрд рублей увеличились расходы на социальную поддержку. В общей сложности 1,4 млрд рублей единовременно направили пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, а также родителям детей-инвалидов.

На поддержку бизнеса потратили более 21,2 млрд рублей. Из них 7,8 млрд - прямая поддержка, а 13,4 млрд - косвенная, в частности, рассрочки и отсрочки по платежам.

Государственный долг Петербурга на 1 января составлял 85 млрд рублей. По словам Корабельникова, это 13,8% от размера собственных доходов.

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