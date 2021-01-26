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13:50

В Петербурге зафиксировали "теплый" температурный рекорд

фото ЗакС политика В Петербурге зафиксировали "теплый" температурный рекорд

Накануне, 25 января, в Петербурге наблюдался новый температурный рекорд. Никогда прежде в этот день городской воздух не нагревался до 4,5 градусов по Цельсию. Таким образом был побит предыдущий рекорд 2002 года (4 градуса), о чем в своем Facebook написал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По оценке эксперта, которую он опубликовал ранним утром, и сегодня, 26 января ожидается превышение климатической нормы на 8-9 градусов. В свою очередь, атмосферное давление, наоборот, ниже нормы и составит 749 мм ртутного столба.

"Метеорологические условия в Северной столице сформирует северная периферия циклона, выходящего с юга на территорию Белоруссии", - добавил Леус.

Отметим, что чаще всего последняя декада января в Петербурге сопровождается так называемыми крещенскими морозами.

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