Шлосберга оштрафовали за акцию 23 января

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг получил от суда штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушения на несогласованной акции 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального, сообщает "Псковская губерния". Несмотря на свой статус депутата Псковского областного собрания, Шлосберг был задержан на акции. Накануне полицейские принесли ему повестку. "Яблочнику" вменили ч.2 ст. 20.2 КоАП, сочтя, что он в нарушение закона организовывал проход людей в гайд-парк.

"Это, наверно, не лучший способ расходования средств налогоплательщиков, уважаемые граждане, прошу извинить, но так сейчас работает эта система. Утешает только, что такая повестка пока в Пскове одна, а не ещё для 1084 человек. Будем считать, что я сэкономил бюджету 1084 административных дела (или чуть меньше)", - написал региональный депутат перед заседанием в своем Telegram-канале.

Всего по стране в связи с акцией задержали, по последним подсчетам "ОВД-Инфо", более 3,8 тысяч человек. Ни в одном из более ста городов она не была разрешена властями.