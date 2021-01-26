18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:15

Шлосберга оштрафовали за акцию 23 января

фото ЗакС политика Шлосберга оштрафовали за акцию 23 января

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг получил от суда штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушения на несогласованной акции 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального, сообщает "Псковская губерния". Несмотря на свой статус депутата Псковского областного собрания, Шлосберг был задержан на акции. Накануне полицейские принесли ему повестку. "Яблочнику" вменили ч.2 ст. 20.2 КоАП, сочтя, что он в нарушение закона организовывал проход людей в гайд-парк.

"Это, наверно, не лучший способ расходования средств налогоплательщиков, уважаемые граждане, прошу извинить, но так сейчас работает эта система. Утешает только, что такая повестка пока в Пскове одна, а не ещё для 1084 человек. Будем считать, что я сэкономил бюджету 1084 административных дела (или чуть меньше)", - написал региональный депутат перед заседанием в своем Telegram-канале.

Всего по стране в связи с акцией задержали, по последним подсчетам "ОВД-Инфо", более 3,8 тысяч человек. Ни в одном из более ста городов она не была разрешена властями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:21 Учения по изоляции Рунета отложили до тех пор, пока не "схлынет пандемия"

16:15 Шлосберга оштрафовали за акцию 23 января

16:10 Ирине Ган прочат уход из администрации губернатора Петербурга

15:53 Жириновский уподобил Миронова главному герою "Мертвых душ"

15:35 Свердловский губернатор берет себе в заместители еще одного мэра

15:20 Псковский губернатор может возглавить список в областное собрание депутатов

14:58 Мособлсуд проверит законность задержания Навального 28 января

14:35 Россияне не смогут посещать Финляндию, несмотря на открытие авиасообщения

13:58 "ОМОН не имеет права избивать людей": Полиция задержала петербургского активиста Игоря Бородко

13:50 В Петербурге зафиксировали "теплый" температурный рекорд

13:32 Единоросс Хинштейн отозвал запросы в МВД и прокуратуру по поводу силовика, пнувшего петербурженку

13:10 Песков - о владельцах дворца в Геленджике: Разглашать имена не имеем права

13:05 Петербургские власти потратили на борьбу с коронавирусом более 110 млрд рублей

12:59 Кремль отказал в диалоге участникам протестной акции 23 января

12:50 Глава Архангельска нашел способ ежегодно получать для города дополнительные 1,3 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru