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17:36

Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

фото ЗакС политика Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

Куйбышевский райсуд Петербурга решил наказать условными сроками медиков Боткинской больницы, которых обвиняли в трудоустройстве "мёртвых душ", оповестили в объединённой пресс-службе городских судов.

В материалах разбирательства указано, что завотделением физиотерапии и функциональной диагностики больницы Людмила Перетрухина и старшая медсестра Елена Журавская в декабре 2008 года вступили в преступный сговор, устроив на работу двух санитарок, которые должны были ежемесячно составлять и предоставлять в бухгалтерию табели и графики учёта использования своего рабочего времени, по факту ничем не занимаясь. Их зарплаты Перетрухина и Журавская делили между собой, при этом сами трудоустроенные не получили с затеи медработниц ни гроша.

В итоге за десять лет сотрудницы получили по 1,8 млн рублей каждая. Таким образом, совокупный ущерб преступниц составил более 3,6 млн рублей.

Подсудимые вину не признали.

В итоге Перетрухиной присудили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования её освободили от наказания.

Журавская получила 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

С обеих женщин также взыскали 3,6 млн рублей в пользу больницы.

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