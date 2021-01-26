Медики из Боткинской больницы получили сроки за трудоустройство "мёртвых душ"

Куйбышевский райсуд Петербурга решил наказать условными сроками медиков Боткинской больницы, которых обвиняли в трудоустройстве "мёртвых душ", оповестили в объединённой пресс-службе городских судов.

В материалах разбирательства указано, что завотделением физиотерапии и функциональной диагностики больницы Людмила Перетрухина и старшая медсестра Елена Журавская в декабре 2008 года вступили в преступный сговор, устроив на работу двух санитарок, которые должны были ежемесячно составлять и предоставлять в бухгалтерию табели и графики учёта использования своего рабочего времени, по факту ничем не занимаясь. Их зарплаты Перетрухина и Журавская делили между собой, при этом сами трудоустроенные не получили с затеи медработниц ни гроша.

В итоге за десять лет сотрудницы получили по 1,8 млн рублей каждая. Таким образом, совокупный ущерб преступниц составил более 3,6 млн рублей.

Подсудимые вину не признали.

В итоге Перетрухиной присудили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования её освободили от наказания.

Журавская получила 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

С обеих женщин также взыскали 3,6 млн рублей в пользу больницы.