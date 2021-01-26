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17:49

Беглов объяснил задержку с рассмотрением нового Генплана согласованием с Минобороны и Ленобластью

фото ЗакС политика Беглов объяснил задержку с рассмотрением нового Генплана согласованием с Минобороны и Ленобластью

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что общественное обсуждение изменений в Генеральный план города начнется до конца 2021 года. Об этом говорится в ответе на запрос депутатов Законодательного собрания из фракции "Единая Россия".

Единороссы указали главе города на то, что 1 марта истечет расчетный срок реализации действующего Генплана, однако до сих пор не началось даже публичное обсуждение проекта нового. Депутаты спросили у главы города о правовых последствиях и связанных с ними экономических и социальных рисках утверждения нового документа после истечения расчетного срока.

По словам Беглова, проект Генплана до сих пор не был представлен городскому парламенту, поскольку имеются замечания от нескольких органов федеральной власти, в том числе министерства обороны. Кроме того, документ пока не получил согласование правительства Ленобласти и областных муниципалов. Ранее руководители соседних регионов договорились согласовать планы развития своих территорий.

Проведение общественных обсуждений будет возможным, "после снятия разногласий" с этими органами и внесениями в проект изменений, добавил Белов. Прогнозировать дату внесения проекта в Законодательное собрание города губернатор не стал.

Проблемы в том, что работа над измененным Генпланом продолжится после завершения расчетного срока действующего, Беглов не увидел. Он заявил, что достижение расчетного срока не влечет за собой отмену действия закона "О Генеральном плане в Санкт-Петербурге".


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Рейтинг персон

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