Лимоновцы намерены вновь попробовать зарегистрировать свою партию

Руководство незарегистрированный партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" объявило о желании в ближайшее время попытаться получить официальный статус от Минюста, передает "Интерфакс". На это лимоновцы пойдут после проведения съезда в Москве, намеченного на 24 апреля.

До смерти поэта, писателя и политика Эдуарда Лимонова весной прошлого года его структура носила название "Другая Россия". Проект под таким названием появился на свет после того, как в 2007 году предыдущее детище писателя, Национал-Большевистскую партию, запретил на территории России суд. Все перечисленные партии совмещали в своей программе радикальные правые и левые идеи, поддерживали сепаратистские русскоязычные движения в странах бывшего СССР и исповедовали в той или иной форме лозунг "отнять и поделить".

После 2012 года Лимонов, которому в том году не удалось стать кандидатом в президенты, уже не пытался зарегистрировать свою партию, считая это пустой тратой сил.