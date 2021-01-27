В СПбГУ демонтировали бюст Ахмет-Заки Валиди по требованию прокуратуры

Бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди, который был установлен во дворе филологического факультета СПбГУ, демонтирован, передает "Фонтанка.ру".

По данным издания, демонтаж начался еще в минувшие выходные. 27 января бюста на его прежнем месте уже не было.

Неделей ранее прокуратура Петербурга потребовала от вуза демонтировать бюст, считая его установку нарушением законодательства о противодействии экстремизму. По версии прокуратуры, бюст Валиди – это "героизация деяний пособников нацистов".

фото: spbu.ru