Ленобласть нуждается в дополнительных поставках вакцины от коронавируса

Имевшиеся в распоряжении властей Ленинградской области запасы отечественной вакцины от коронавируса подошли к концу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В настоящий момент очередь на вакцинацию выросла более чем до 10 тысяч граждан.

"Регион использовал выделенные дозы вакцины и для продолжения вакцинации нуждается в дополнительных поставках", - гласит сообщение.

Профильный комитет областного правительства попросил у Минздрава скорректировать имеющийся график поставок вакцины. До того, как запасы истощились, в регионе ежедневно прививалоись по 2 тысячи человек ежедневно.

За последние сутки в Ленобласти учли 222 новых случаев заражения COVID-19.