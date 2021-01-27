На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

На Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония в 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщили в Смольном.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, чиновники, депутаты Петербурга и Ленобласти, командование ЗВО, ВМФ РФ, депутаты Госдумы, судьи, организации ветератов, блокадников и другие официальные лица.

Также цветы возложили на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Смоленском мемориальном кладбище и других местах. В полдень был произведен выстрел в Петропавловской крепости, на Ростральных колоннах зажжены факелы. В 21:00 начнется праздничный салют.

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