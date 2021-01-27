В годовом "зачете" губернаторов-блогеров Беглов откатился на седьмое место

Петербургский губернатор Александр Беглов за 2020 год потерял четыре позиции, выпал из тройки лидеров и занял седьмое место в ежегодном рейтинге глав регионов, ведущих блоги, по версии мониторинговой компании "Медиалогия".

Согласно исследованию, самым заметным событием в блогосфере с участием Беглова стала его благодарность в адрес музыкантов группы IOWA, которые минувшей весной спели для студентов в общежитии СЗГМУ им. Мечникова, запертых на карантин из-за коронавируса.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, по версии составителей рейтинга, главным образом отличился публикацией информации о том, что найденного в Гатчинском районе медвежонка назвали Машенькой. Дрозденко расположился на 14 месте и за год поднялся на одну позицию.

Тройку лидеров составили столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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