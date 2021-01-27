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16:18

Церкви на 5-й Советской улице вернут купола

фото ЗакС политика Церкви на 5-й Советской улице вернут купола

Благовещенская церковь на перекрестке 5-й Советской и Дегтярной улиц должна будет в ближайшем будущем обрести свой первоначальный облик, который существенно изменили большевики, передает строительное издание "Канонер". В 1930-х годах здание лишилось куполов и украшений. Проект реконструкции церкви с возвращением утраченных элементов подготовила компания "АСМ Групп". 

Церковь, входившая в состав подворья Старо-Афонского Свято-Андреевского мужского скита, появилась на своем месте в самом конце XIX века, ее соорудили по проекту Николая Никитина. Вместе с ней единый ансамбль построек составляют флигель и сторожка. В ведение РПЦ здание Благовещенской церкви вернулось не сразу после падения коммунизма, а только в середине 2010-х годов, с согласия петербургского правительства. До этого момента в нем функционировал Центральный государственный архив научно-технической документации.

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