В Купчино хотят заменить "краб" и "креветку" наземным переходом через "Твой бюджет"

Активисты в Купчино подали заявку в рамках проекта "Твой бюджет" на замену надземных переходов на проспекте Славы обычными с зеброй, обратил внимание "Петербургский дневник".

По словам активистов, переходы доставляют "большие неудобства при пересечении дороги в первую очередь маломобильными гражданами". К тому же, указано в заявке, из-за них "уже восьмой год растет количество ДТП с пострадавшими и погибшими".

Авторы заявки предлагают создать остравки безопасности, правильно отрегулировать светофоры, сузить полосы движения автомобильного транспорта до 3,25 метра, покрыть переход плиткой или мелкой брусчаткой и сделать яркое освещение. Стоимость проекта оценивается в 15 млн рублей.

Начальник пресс-службы Фрунзенского района Михаил Калинин считает, что "краб" и "креветка", как называют надземные переходы на проспекте Славы в народе, может, "не самое эстетическое и функциональное решение", но со своей задачей справились, "как бы их ни ругали".

"Надо понимать, что когда проспект Славы перекроют, авторы инициативы будут ехать на работу на час дольше и с работы на час дольше. Не все так просто", – отметил Калинин, добавив, что "в здравом уме" никто бы не смог там перебежать дорогу, поскольку проспект широкий, и он практически везде огорожен.

Переходы реконструируют рано или поздно, отметил Калинин. Он надеется, что в итоге появится полноценный подземный переход как на площади Труда.

Наземные переходы на проспекте Славы появились в 2013 году. Местные жители были ими недовольны, в том числе из-за того, что путь для них оказался сильно увеличен.