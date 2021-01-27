РКН оштрафовал "Радио Свобода" на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

СМИ-иноагенты оштрафованы в общей сложности на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки материалов, сообщает Роскомнадзор.

Все штрафы выписаны на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора организации за отсутствие маркировки в материалах "Крым.Реалии" и "Фактограф". Юрлицо оштрафовано по двум протоколам по ст. 19.34.1 КоАП на 1 млн рублей, гендиректор – по двум протоколам на 100 тысяч.

Ранее РКН заявил о составлении восьми протоколов в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировок. Напомним, по закону о СМИ-иноагентах, внесенные в соответствующий реестр издания должны помечать свои материалы – тексты, видеоролики, аудиофайлы – особой маркировкой. За нарушение порядка работы грозят штрафы до 5 млн рублей.