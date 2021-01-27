Осужденного условно депутата Мосгордумы Шереметьева лишили мандата

Депутаты Мосгордумы приняли проект постановления, лишающего мандата их коллеги Олега Шереметьева, который получил четыре года условного срока за мошенничество, передает "Интерфакс". По словам выступившего в здании столичного парламента 27 января депутата Александра Семенникова, лишение мандата в случае с Шереметьевым неотвратимо и безальтернативно.

В день вступления приговора в силу, 13 ноября, спикер МГД Алексей Шапошников заявил, что де-факто Шереметьев уже лишен мандата и что осталась лишь формальность.

Напомним, следствие установило, что осужденный, используя депутатский статус, в 2019-2020 годах каждый месяц предосталял подложные документы о премировании своего помощника. Ущерб от его действий оценили в более чем 2 млн рублей. Эти деньги взыскали в пользу государства.

Отметим, что Шереметьев был в числе тех, кого поддерживал проект "Умное голосование" Алексея Навального на скандальных выборах в Мосгордуму летом-осенью 2019 года.