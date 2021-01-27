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20:33

К 77-летию освобождения от блокады в Капелле открылась интерактивная выставка

фото ЗакС политика К 77-летию освобождения от блокады в Капелле открылась интерактивная выставка

По случаю 77-летия полного освобождения Ленинграда от блокады в здании Капеллы открылась тематическая интерактивная выставка под названием "Блокада снится мне", передает пресс-служба Смольного. Во дворе капеллы 27 января стало возможным посмотреть на военную технику, тогда как экспозиция внутри Капеллы преимущественно составлена из графических работ и текстов известного блокадника Виктора Новикова.

"Выставки работ свидетелей страшных блокадных дней напоминают всем о немыслимых испытаниях, которые выпали на долю ленинградцев и защитников города. Это память об их мужестве и героизме", - отметил присутствовавший на открытии губернатор Александр Беглов.

Беглов расскал о ходе работ в здании в Соляном переулке, где власти обещали расширить музей блокады.

"Именно там его дух. И это желание самих блокадников. Сейчас ведем работу с Министерством обороны о передаче остальных помещений", - ответил чиновник.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, 27 января возложил цветы к мемориалу в честь Ленинграда в Александровском саду.

фото: gov.spb.ru


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