18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:28

Горизбирком решил потратить на зарплату сотрудников 22,14 млн рублей

фото ЗакС политика Горизбирком решил потратить на зарплату сотрудников 22,14 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 28 января приняла смету расходов на 2021 год из федерального бюджета. Заместитель председателя комиссии Алла Егорова сообщила, что всего планируется потратить 30 млн рублей.

Из них 22,14 млн рублей заложены на зарплату аппарата и членов Горизбиркома, работающих на постоянной основе, уточнила Егорова. По ее словам, еще 6,6 млн рублей уйдет на взносы и налоги по зарплате.

86 тысяч рублей ГИК намерен потратить на командировки, сообщила Егорова. Она добавила, что 175,4 тысяч рублей заложены на покупку картриджей, а 274,6 тысяч рублей - на другие закупки. На повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов Горизбирком заложил 975 тысяч рублей, рассказала зампред комиссии. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

14:36 ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не занимается аккредитацией СМИ на несанкционированный митинг 31 января

14:11 "Это никак не связано с протестами": Сотрудники ТЦ в Екатеринбурге массово станцевали в поддержку Путина

13:53 Комитет по соцполитике намерен потратить 80% своего бюджета на выплаты гражданам

13:52 Миронов ждет помощи от "Газпрома" переходящим на газ автовладельцам

13:33 Константина Котова арестовали на 5 суток за неповиновение полицейскому во Внуково

13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

13:13 Встречавшего Навального в аэропорту сотрудника ФБК Пахомова отправили под арест

13:10 Ржаненков: Комитет по соцполитике уже осуществляет вакцинацию ветеранов от COVID-19

12:53 Муниципал: В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

12:47 "Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

12:41 Сыновей Маргариты Юдиной, пострадавшей от удара силовика, грозят забрать в армию

12:28 Глава комитета по соцполитике сообщил об увеличении мер поддержки семей с детьми 3-7 лет

12:20 Ранним утром в Петербурге прошли обыски у участников акции 23 января

12:05 Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru