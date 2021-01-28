РАНХиГС отказалась от сотрудничества с отрицающим Холокост профессором

Руководство Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС приняло решение прекратить деловые отношения с профессором Владимиром Матвеевым, который в ходе вебинара для учителей Ленобласти допустил антинаучные заявления о Холокосте, оповестили в пресс-службе вуза.

Профессор, напомним, в ходе лекции заявил, что число жертв геноцида евреев сильно преувеличено, а в концлагерях Германии после Второй мировой войны не было обнаружено печей для сжигания людей. Кроме того, он утверждал, что газ "Циклон Б" использовался для дезинфекции помещений.

"Высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - констатировали в СЗИУ РАНХиГС.

Ранее Санкт-Петербургский государственный экономический университет, где также преподаёт Матвеев, также начал проверку.