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12:28

Глава комитета по соцполитике сообщил об увеличении мер поддержки семей с детьми 3-7 лет

фото ЗакС политика Глава комитета по соцполитике сообщил об увеличении мер поддержки семей с детьми 3-7 лет

Руководитель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков на пресс-конференции "Интерфакс" сообщил, что в 2021 году увеличат сумму поддержки для детей с детьми от 3 до 7 лет. Касается это семей, чей доход ниже прожиточного минимума, уточнил Ржаненков.

- Им будет увеличена дополнительная мера поддержки. В зависимости от особенностей: 50% прожиточного минимума - ежемесячные выплаты, 70% и до 100%, - заявил глава ведомства. 

По его словам, соответствующий документ находится на подписании на федеральном уровне. Ржаненков добавил, что на данную выплату в текущем году заявилось более 90 тысяч семей с детьми этого возраста. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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