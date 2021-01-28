Глава комитета по соцполитике сообщил об увеличении мер поддержки семей с детьми 3-7 лет

Руководитель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков на пресс-конференции "Интерфакс" сообщил, что в 2021 году увеличат сумму поддержки для детей с детьми от 3 до 7 лет. Касается это семей, чей доход ниже прожиточного минимума, уточнил Ржаненков.

- Им будет увеличена дополнительная мера поддержки. В зависимости от особенностей: 50% прожиточного минимума - ежемесячные выплаты, 70% и до 100%, - заявил глава ведомства.

По его словам, соответствующий документ находится на подписании на федеральном уровне. Ржаненков добавил, что на данную выплату в текущем году заявилось более 90 тысяч семей с детьми этого возраста.

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