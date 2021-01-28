Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

12:53

В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

фото ЗакС политика В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга закончила изучать финансовую и хозяйственную деятельность муниципалов Петергофа за 2018-2020 годы и опубликовала подробный отчет о проведенной проверки. Общая сумма выявленных нарушений, а их более двухсот, составила 57 млн рублей. При этом ежегодный бюджет муниципалитета за рассматриваемый период составлял 330-340 млн рублей.

Нецелевым использованием средств специалисты признали расходование 27,8 млн рублей. Главным образом оно связано с благоустройством объектов культурного значения, таких, как, к примеру, "Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс" и "Казармы лейб-гвардии Конногренадерского полка", на которые муниципалам нельзя направлять своих денег.

Около 2 млн рублей бюджет потерял на госзакупках: несколько детских и спортивных площадок благоустроили хуже, чем предусматривало техзадание, однако работы приняли. Установлено также, что местная администрация необоснованно завышала сметы на работы, и такие нарушения стоили бюджету 3,3 млн рублей.

К оплате труда петергофских муниципалов у аудиторов тоже возникли вопросы - на 1,3 млн рублей.

"Сотрудникам Муниципальной информационной службы выплачивались премии за увеличенный объем работы (в общей сумме 470 тысяч рублей), но при этом с работниками не заключались дополнительные соглашения, определяющие содержание и объем дополнительной работы. Необоснованные премии и надбавки выплачивались также сотрудникам Школы "Канторум" за выполнение ими своих прямых должностных обязанностей (в общей сумме 780 тысяч рублей). В самой школе дважды в неделю работал фотокружок, но в часы его работы этот же педагог вел занятия в другом государственном учреждении", - говорится в отчете.

Наконец, контрольное ведомство обнаружило, что сотрудники местной администрации работают в неположенном помещении, без договора, тогда как их комнаты переданы в пользование муниципальному совету.

Как обычно в случаях с проверками муниципалов, КСП отправила отчет для ознакомления губернатору, спикеру ЗакСа, начальникам региональной полиции, прокуратуры и налоговой службы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

14:36 ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не занимается аккредитацией СМИ на несанкционированный митинг 31 января

14:11 "Это никак не связано с протестами": Сотрудники ТЦ в Екатеринбурге массово станцевали в поддержку Путина

13:53 Комитет по соцполитике намерен потратить 80% своего бюджета на выплаты гражданам

13:52 Миронов ждет помощи от "Газпрома" переходящим на газ автовладельцам

13:33 Константина Котова арестовали на 5 суток за неповиновение полицейскому во Внуково

13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

13:13 Встречавшего Навального в аэропорту сотрудника ФБК Пахомова отправили под арест

13:10 Ржаненков: Комитет по соцполитике уже осуществляет вакцинацию ветеранов от COVID-19

12:53 Муниципал: В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

12:47 "Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

12:41 Сыновей Маргариты Юдиной, пострадавшей от удара силовика, грозят забрать в армию

12:28 Глава комитета по соцполитике сообщил об увеличении мер поддержки семей с детьми 3-7 лет

12:20 Ранним утром в Петербурге прошли обыски у участников акции 23 января

12:05 Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru