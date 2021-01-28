Ржаненков: Комитет по соцполитике уже осуществляет вакцинацию ветеранов от COVID-19

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что ведомство проинициировало возможность вакцинации от коронавируса ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом он рассказал 28 января на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Сейчас эта вакцинация уже осуществляется, сказал Ржаненков. По его словам, в первую очередь прививать решили руководителей ветеранских организаций. Они находятся в зоне риска, так как продолжают общаться с людьми и вести свою работу, уточнил глава комитета.

Он добавил, что первые списки уже составлены и согласованы с комитетом по здравоохранению. Желающим вакцинироваться ветеранам и блокадникам Ржаненков посоветовал обращаться в свои поликлиники, районные администрации или непосредственно в комитет по соцполитике.

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