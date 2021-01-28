В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

Стабилизация эпидемической обстановки в Ленинградской области позволила властям вернуть в обычный режим стационары, частично переоборудованные под больных с коронавирусом. Таким образом число инфекционнных коек в регионе уменьшили на 300, а в ближайшее время ожидается, что такая судьба постигнет еще 500 мест, передает ТАСС со ссылкой на главу областного комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина.

По сведениям чиновника, на сегодняшний день для коронавирусных больных развернуто 3157 коек, а занято из них 1863.

"За прошедшие сутки поступило 120 человек, выписано 210 пациентов", - добавил Вылегжанин.

С начала года в Ленобласти ежедневно фиксируют от 220 до 230 новых случаев COVID-19.