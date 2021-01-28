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14:55

"Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

фото ЗакС политика "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко поручил чиновникам ответственнее работать, невзирая на пандемию COVID-19, и принять ситуацию, как должное.

"Мы должны уже с этим жить. Надо воспринимать эту ситуацию [пандемию] как сопутствующую ситуацию. Мы же не говорим, что не сдали какой-то объект, потому что у нас был грипп или ОРЗ. Так и здесь. В этой системе мы должны научиться работать с другими вопросами и другими проблемами", - заявил Дрозденко в ходе заседания областного правительства.

Губернатор также сообщил, что в регионе не планируется ужесточать установленные антивирусные меры.

Добавим, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 224 новых случая COVID-19. Всего же с весны 2020 года в регионе коронавирусом заразились свыше 30 тысяч человек.

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