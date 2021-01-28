Дуб в ЦПКиО получил статус памятника

Трехвековому дубу на Елагином острове присвоили статус памятника живой природы, передает пресс-служба петербургского комитета по культуре. Это произошло еще перед новогодними каникулами, в рамках национальной программы "Деревья - памятники живой природы". Доступный взглядам посетителей ЦПКиО им. Кирова, черешчатый дуб входит в число самых старых деревьев города.

Включению дерева в реестр российских памятников живой природы предшествовал выезд на место специальной комиссии из экспертов, сделавшей свое заключение.

"Среди критериев, по которым проводят оценку, есть и величественный внешний вид дерева, и размеры ствола и кроны, и возраст самого дерева, и отсылки к историческим фактам или легендам", - гласит сообщение от комитета по культуре.

В результате дуб признали здоровым, а по случаю присвоения ему почетного статуса вокруг него установили небольшое ограждение с "биографической" табличкой.