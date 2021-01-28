По поручению Путина Беглов вручил награды петербургским врачам, педагогам и деятелям культуры

Петербургский градоначальник Александр Беглов вручил различные государственные награды выдающимся городским врачам, педагогам, деятелям культуры, строителям. Соответствующее поручение губернатору дал Владимир Путин.

"Сегодня, в непростое время, мы тоже вместе. Петербург работает. Наши медики спасают людей. Учителя, которым было непросто перейти на дистанционное обучение, сделали это. Деятели культуры, сотрудники промышленных предприятий, работники торговли и транспорта... Все отрасли работают, как бы не было сложно", - поприветствовал участников встречи Беглов.

Среди прочих, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получили старшая медсестра НИИ им. Джанелидзе Лариса Петрова и врач-невролог Клинической больницы № 122 им. Соколова Станислав Кучеренко.

Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" присвоили замдиректора ЦВЗ "Манеж" по управлению Музеем искусства Петербурга XX-XXI веков Маринэ Джигарханян.

Не обошли вниманием и директора Центра им. Алмазова, почётного гражданина Петербурга Евгения Шляхто, который удостоился президентской грамоты.

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