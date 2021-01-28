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18:48

Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

фото ЗакС политика Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

Ещё один сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* - юрист Алексей Молокоедов - отправился под административный арест за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) в столичном аэропорту Внуково во время ожидания прилёта Алексея Навального: соратника оппозиционера отправили на 5 суток в спецприёмник, отчитались в пресс-службе столичного Солнцевского суда.

Силовики пришли ещё днём на заседание Люблинского суда, в котором Молокоедов принимал участие, и остались в качестве слушателей на процессе, а после - задержали юриста и доставили в суд.

Напомним, ранее сегодня по аналогичной статье после задержания во Внуково были арестованы Константин Котов и сотрудник ФБК Илья Пахомов.

Во Внуково 17 января задержали также и других сотрудников ФБК, ожидавших прилёта Навального, - Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Анастасию Катедову. 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России

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