Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

Ещё один сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* - юрист Алексей Молокоедов - отправился под административный арест за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) в столичном аэропорту Внуково во время ожидания прилёта Алексея Навального: соратника оппозиционера отправили на 5 суток в спецприёмник, отчитались в пресс-службе столичного Солнцевского суда.

Силовики пришли ещё днём на заседание Люблинского суда, в котором Молокоедов принимал участие, и остались в качестве слушателей на процессе, а после - задержали юриста и доставили в суд.

Напомним, ранее сегодня по аналогичной статье после задержания во Внуково были арестованы Константин Котов и сотрудник ФБК Илья Пахомов.

Во Внуково 17 января задержали также и других сотрудников ФБК, ожидавших прилёта Навального, - Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Анастасию Катедову.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России