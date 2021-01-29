18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:25

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

фото ЗакС политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, передает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января его и Ирину Купченко, его супругу, госпитализировали с коронавирусом. Накануне Ланового перевели в реанимацию, BAZA писала, что он пережил клиническую смерть.

Свои соболезнования от имени депутатов ЗакСа Петербурга также выразил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он заявил, что с именем Ланового связана "целая эпоха отечественного сценического искусства".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:51 В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

9:52 Минобрнауки разрешило российским вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

28 января, 19:44 В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

28 января, 16:31 "Требуем снять блокаду с фуд-кортов": Владельцы ТЦ вновь воззвали к Беглову

28 января, 16:10 Карельским школьникам и студентам вновь разрешат посещать занятия

28 января, 15:51 Госпитализированный с коронавирусом Амосов стал чувствовать себя лучше

28 января, 14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

28 января, 13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

28 января, 11:30 В РФ учли еще 19,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге вновь растет заболеваемость

27 января, 21:04 В Петербурге установили суточный рекорд по числу привитых от коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:00 Убирать Петербург от снега выехали более 900 единиц спецтехники

12:00 Путину, Белову и Макарову посвятили артиллеристские залпы в День снятия блокады Ленинграда

11:51 В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

11:37 В ЗакСе предложили временно освободить от арендной платы часть газетных и театральных киосков

11:29 Топ-менеджера "Водоканала" заподозрили в сборе премий с подчиненных почти на 6 млн рублей

11:28 В Москве силовики задержали подругу сотрудника ФБК Албурова в рамках нового "санитарного дела"

10:54 Якутский психдиспансер добивается принудительной госпитализации шамана Габышева через суд

10:25 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

9:52 Минобрнауки разрешило российским вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

9:23 Главу штаба Навального в Петербурге арестовали еще на 10 суток

28 января, 20:54 В Петербурге безработица упала на четверть по сравнению с прошлогодним пиком

28 января, 20:50 Суд арестовал одного из напавших на машину ФСБ 23 января

28 января, 20:19 Петербургские общепит и туризм поддержат займами на 353 млн рублей

28 января, 19:44 В Петербурге продолжает расти свободный коечный фонд

28 января, 19:26 Суд арестовал чеченца, ввязавшегося в драку с омоновцами на акции 23 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru