Путин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, передает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января его и Ирину Купченко, его супругу, госпитализировали с коронавирусом. Накануне Ланового перевели в реанимацию, BAZA писала, что он пережил клиническую смерть.

Свои соболезнования от имени депутатов ЗакСа Петербурга также выразил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он заявил, что с именем Ланового связана "целая эпоха отечественного сценического искусства".

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