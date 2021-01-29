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11:51

В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

фото ЗакС политика В России выявили еще 19 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 2,2 тысячи

В России за последние сутки зафиксировано 19 238 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Нарастающим итогом с начала эпидемии в стране выявлено 3 813 048 случаев заболевания. 72 185 человек признаны умершими от коронавируса, 534 летальных исхода добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге выявлено еще 2 284 заболевших, всего с марта 2020 года зарегистрировано 329 444 случаев заболевания. 94 182 петербуржцев, по данным штаба, болеют прямо сейчас. Число умерших за последний день в городе увеличилось на 51, в штабе насчитали 9 622 скончавшихся от коронавируса петербуржцев.

Лидером по приросту заражения и количеству заболевших остается Москва (+2799), на третьем месте – Московская область (+1044). На четвертом с большим отставанием – Нижегородская область (+471), пятерку замыкает Свердловская область (+362).

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