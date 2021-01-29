Путину, Белову и Макарову посвятили артиллеристские залпы в День снятия блокады Ленинграда

Часть из 30 залпов, произведенных с Большого пляжа Петропавловской крепости 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, посвятили федеральным и региональным чиновникам. На это обратил внимание блогер Илья Варламов. Трансляцию салюта вел канал "ЛенТВ 24".

На видео слышно, что залп № 2 посвятили верховному главнокомандующему Владимиру Путину, залп № 3 - министру обороны Сергею Шойгу, залп № 4 - командующему войсками Западного военного округа Александра Журавлева.

Губернатору Петербурга Александру Беглову достался пятый залп, восьмой посвятили комитету по вопросам законности Петербурга, сразу после этого пушки выстрелили в память о днях блокады Ленинграда. Город-герой Ленинград отдельно почтили тринадцатым залпом.

Спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову посвятили залп №17. Также пушки выстрелили в честь генерального директора НПО "Спецматериалов" Михаила Сильникова, руководителей военных академий, армейских генералов и чиновников.

Фото: gov.spb.ru

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