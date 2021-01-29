Глава межведомственной группы по борьбе с COVID-19 заявил о "позитивном тренде" в борьбе с заболеванием

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто сообщил на пресс-конференции ТАСС, что совершенно очевидно наличие позитивного тренда в борьбе с заболеванием. По его мнению, город справился с тяжелым периодом - еще полтора месяца назад все переживали о нехватке коек для больных коронавирусом.

Шляхто считает, что причина улучшения ситуации в организационных мероприятиях, введенных запретах про противодействию COVID-19 и более ответственном отношении петербуржцев. В частности, по словам главы межведомственной группы, жители города стали чаще носить медицинские маски и перчатки.

Он добавил, что также положительно влияет и вакцинация населения, и наличие переболевших. В целом в Петербурге начинает формироваться популяционный иммунитет, отметил Шляхто.